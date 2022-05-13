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Від учорашньої негоди в Києві постраждала липа Петра Могили

Також через шквальний вітер без світла залишилися понад 100 000 мешканців. 

Від учорашньої негоди в Києві постраждала липа Петра Могили
Липа Петра Могили
Фото: Вікіпедія

Під час учорашньої негоди в Києві постраждала одна з найстаріших столичних лип – липа Петра Могили. Нині комунальники та рятувальники працюють над подоланням наслідків шквального вітру.

Про це у фейсбуці повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

"Повалені та аварійні дерева вже прибрали на: Андріївському узвозі, вулиці Шовковичній, Кудрявському узвозі, вулиці Ялтинській, вулиці Ольжича, проспекті Перемоги, вулиці Серпова та вулиці Миколи Краснова", – відзвітував він.

Наслідки негоди 12 травня
Фото: Микола Поворозник у фейсбуці
Наслідки негоди 12 травня

Також триває відновлення електропостачання. Учора відключилися високовольтні лінії, і понад 100 000 мешканців Оболонського, Подільського та Святошинського районів лишилися без світла. Компанія-електропостачальник підключила більшість із них до резервного живлення. 

Наслідки негоди в Києві
Фото: Микола Поворозник
Наслідки негоди в Києві

Липа Петра Могили – це ботанічна памʼятка природи, розташована на початку Андріївського узвозу, біля Національного музею історії Києва. Відповідно до легенди, дерево в 1635 році на честь часткової відбудови Десятинної церкви посадив митрополит Петро Могила. 

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