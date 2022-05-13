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Миколаївські десантники стрілецькою зброєю збили російський безпілотник радіоелектронної боротьби

Ворожий апарат призначався для придушення GSM-звʼязку. 

Миколаївські десантники стрілецькою зброєю збили російський безпілотник радіоелектронної боротьби
Фото: 79 окрема десатно-штурмова бригада

Військові розвідувального підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади збили ворожий безпілотник зі стрілецької зброї.

Вони поцілили в БпЛА комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", призначений для придушення GSM-зв'язку. Про це повідомили в службі звʼязків з громадськістю бригади.

Збитий ворожий безпілотник
Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада
Збитий ворожий безпілотник
Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада
Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада
Фото: 70 окрема десантно-штурмова бригада

Нагадаємо, за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних сил та Десантно-штурмових військ було уражено сім повітряних цілей: п’ять БпЛА типу “Орлан-10", один вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету.

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