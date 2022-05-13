Миколаївські десантники стрілецькою зброєю збили російський безпілотник радіоелектронної боротьби

Військові розвідувального підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади збили ворожий безпілотник зі стрілецької зброї.

Вони поцілили в БпЛА комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", призначений для придушення GSM-зв'язку. Про це повідомили в службі звʼязків з громадськістю бригади.

Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада Збитий ворожий безпілотник

Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада

Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада

Фото: 70 окрема десантно-штурмова бригада

Нагадаємо, за попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних сил та Десантно-штурмових військ було уражено сім повітряних цілей: п’ять БпЛА типу “Орлан-10", один вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету.