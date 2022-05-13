Росіяни вночі двічі вдарили ракетами по Сумщині

Цієї ночі російські військові двічі вдарили ракетами по Сумській області. Обстрілів зазнав прикордонний населений пункт Очкине.

За попередніми даними, серед особового складу втрат немає, але це уточнюється. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ" на сторінці у фейсбуці.

"О 00:05 ворог з території Російської Федерації наніс два ракетні удари по прикордонному населеному пункту Очкине в Сумській області", – йдеться в повідомленні.

Фото: Оперативне командування Північ Обстріл 13 травня

Фото: оперативне командування Північ Обстріл Сумської області

Фото: Оперативне командування Північ Обстріл Сумської області

Цього тижня ворог також атакував Чернігівську область. Удару було завдано по школі, де ховалися в укриттях люди. Загинули троє людей, ще 12 отримали поранення.