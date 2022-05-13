420 українських дітей дістали поранення через збройну агресію РФ, – Офіс генпрокурора

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій і Київській областях.

Понад 646 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 226. Однак зросла кількість поранених – 420.

Про це повідомив в Telegram ОГПУ.

Згідно з повідомленням, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

12 травня військові РФ здійснили обстріл поблизу села Добрянка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок цього отримав поранення 9-річний хлопчик. Із системи залпового вогню "Град" біля села Кар’єрне Бериславського району Херсонської області була обстріляна колона цивільних автомобілів, яка виходила з окупованої території Херсонської області. Поранення отримала 10-річна дитина в одному з автомобілів.

10 березня внаслідок обстрілу Маріуполя Донецької області отримала поранення 17-річна дівчина.

Через щоденні бомбардування та обстріли військовими РФ українських населених пунктів пошкоджено 1721 заклад освіти, 139 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, у захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти змушують дітей одягати георгіївські стрічки та вчити вірші про війну.