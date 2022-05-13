Ворог обстріляв із РСЗВ Миколаїв і бʼє по Азовсталі з авіації, танків, кораблів та артилерії

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині.

У Полтавській області вчора 12 російських ракет ударили по інфраструктурі Кременчука. Більшість – по нафтопереробному заводу. Одну з ракет збили наші ЗСУ, інші – поцілили в інфраструктуру міста. Пожежу, яка виникла на нафтопереробному заводі, вдалося локалізувати. Постраждалих та загиблих немає, повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Харкові ніч була відносно спокійною. Протягом доби внаслідок обстрілів області – 3 постраждалих. Загалом на Харківщині обстрілювали Дергачі – двоє поранених, одна людина загинула, Золочівський район – двоє постраждалих, у Балаклійському районі також одна людина постраждала.

Луганщина: за добу 31 обстріл. Росіяни штурмують Сєвєродонецьк, Гірську та Попаснянську громади: зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст в Рубіжному. Артобстріли Лисичанська та Сєвєродонецька близько 23.00 години. У Лисичанську один загиблий. Деталі щодо наслідків обстрілів з’ясовуються.

На Донеччині вночі були артилерійські обстріли Авдіївки, пошкоджені житлові будинки. Одна людина поранена. Поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки ворог продовжує наступальні дії. Наші військові стримують їх на своїх позиціях. Ворог зазнає нищівних втрат. Не зменшується напруга на Лиманському напрямку та поблизу Святогірська. Постійні обстріли артилерією та авіацією. Значні руйнування. Азовсталь – під авіаційними, танковими, корабельними та артилерійськими ударами.

На Херсонщині ситуація стає критичнішою. Проблема в області із лісовими пожежами. За попередніми даними, вогонь охопив понад 1587 гектарів лісу. Бойові дії тривають на кордоні із Миколаївщиною та Дніпропетровщиною. Ворог продовжує укріплювати свої позиції та із території Херсонщини веде обстріл сусідніх областей. Внаслідок боїв постраждала велика кількість інфраструктури, будинки мирних людей.

Миколаїв був обстріляний із РСЗВ (орієнтовно о 22.00 та 22.30). Під обстріл потрапили два інфраструктурні об’єкти, житлові будинки та територія лісу. Інформація щодо постраждалих та жертв з’ясовується. Вдень і близько першої ночі були обстріли і авіаобстріли у Широківській громаді. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає, за попередніми даними.