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За п'ять місяців в Ірпені побудують до 1000 нових квартир, – Тимошенко

Київська ОВА вже розробила проєкт будівництва житлового комплексу.

Упродовж наступних п’яти місяців у місті-герої Ірпінь Київської області планують побудувати 900-1000 нових квартир замість тих, що зруйнувала армія держави-терориста Росії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після зустрічі з мером постраждалого міста Олександром Маркушиним.

“Обговорили масштаби руйнувань та процес відновлення і відбудови міста. Київська обласна військова адміністрація вже розробила проєкт будівництва житлового комплексу із соціальною інфраструктурою орієнтовною житловою площею 50 тис. м² для людей, які втратили своє житло”, - сказав Тимошенко.

Нові житлові комплекси відповідатимуть вимогам безбар’єрності, енергозбереження та матимуть надійні укриття. Аналогічний проєкт планують реалізувати і в Бородянці.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що держава відшкодує втрату будинку чи квартири тим, хто залишився без житла внаслідок бойових дій.

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