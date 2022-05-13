За п'ять місяців в Ірпені побудують до 1000 нових квартир, – Тимошенко

Упродовж наступних п’яти місяців у місті-герої Ірпінь Київської області планують побудувати 900-1000 нових квартир замість тих, що зруйнувала армія держави-терориста Росії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко після зустрічі з мером постраждалого міста Олександром Маркушиним.

“Обговорили масштаби руйнувань та процес відновлення і відбудови міста. Київська обласна військова адміністрація вже розробила проєкт будівництва житлового комплексу із соціальною інфраструктурою орієнтовною житловою площею 50 тис. м² для людей, які втратили своє житло”, - сказав Тимошенко.

Нові житлові комплекси відповідатимуть вимогам безбар’єрності, енергозбереження та матимуть надійні укриття. Аналогічний проєкт планують реалізувати і в Бородянці.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що держава відшкодує втрату будинку чи квартири тим, хто залишився без житла внаслідок бойових дій.