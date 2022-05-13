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У Донецькій області найактивніше стріляють на Авдіївському напрямку, поранено працівника коксохімічного заводу

У Торецьку травмовано одну людину, пошкоджено 5 будинків. 

У Донецькій області найактивніше стріляють на Авдіївському напрямку, поранено працівника коксохімічного заводу
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Під ворожим вогнем опинилися громади Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Найактивніші обстріли – на Авдіївському напрямку. Другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу. Один працівник поранений, пошкоджено частину обладнання. Місто знеструмлене.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

У Торецьку вчора поранено 1 людину, пошкоджено 5 будинків. У Світлодарську пошкоджено 2 будинки, їхні мешканці вже були евакуйовані.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

На Очеретинському та Авдіївському напрямках росіяни спробували прорвати нашу оборону – обидві спроби були відбиті Збройними силами України.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

“Найболючішою точкою лишається Маріуполь, де сталеві хлопці і дівчата ціною титанічних надзусиль тримають оборону Азовсталі під постійними ударами авіації, ракет, корабельних гармат, танків та артилерії. Українська держава звертається до усього світу, до міжнародних організацій із закликом врятувати життя наших воїнів. Віримо, що будемо почуті”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Нагадаємо, 12 травня від російських обстрілів загинули 4 цивільних жителів Донеччини.

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