Вступна кампанія 2022: спрощені правила прийому та доброчесність

Вища освіта, як всі інші сфери, переживає складний період. Водночас ми віримо, що після війни та відбудови Україна стане однією з найперспективніших країн, де кожен зможе реалізувати свій потенціал. Вступ до українського вишу – ще один спосіб підтримати свою державу зараз.

Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Міністерство освіти і науки запровадило зміни до правил прийому, аргументуючи, що вони розроблялись, в першу чергу, в інтересах абітурієнтів. Дуже важливо, щоб молодь обирала саме українські заклади вищої освіти, попри війну та високу конкуренцію з іноземними ЗВО.

Маємо такі зміни до правил прийому 2022:

Зовнішнє незалежне оцінювання скасовано, його замінили єдиним мультипредметним тестом.

Вперше впроваджено мотиваційний лист. Його буде достатньо для вступу на контрактну форму навчання у більшості випадків вступу на передвищу освіту.

Зросте роль співбесіди та творчих конкурсів. Для деяких спеціальностей вони будуть основними у процесі відбору.

Можливість дистанційного проходження співбесіди.

Варто відзначити, що конкуренція з університетами ЄС та США виникла уже давно. Чимало українських ЗВО не перший рік працюють над своїми перевагами, роблячи це досить успішно. Університети пропонують широкі можливості для академічної міжнародної мобільності студентів та викладачів, наукові та освітні гранти для талановитої молоді.

Більше того, вітчизняні заклади вищої освіти активно працюють над втіленням однієї з найголовніших переваг західних університетів – автономії у прийнятті рішень. Вона дозволяє створювати унікальні освітні програми та формувати бренд навчального закладу.

Водночас високий рівень автономії додає відповідальності керівнику за управлінські рішення. У тому числі, коли мова йде про забезпечення доброчесності освітнього процесу. І цьогорічні новації вступної кампанії – це виклик у збережені балансу доброчесності та полегшенні умов вступу.

На які питання мають звернути увагу керівники ЗВО, щоб вступна кампанія була доброчесною та успішною для закладу?

Головування приймальною комісією

Цьогорічні новації передбачають, що керівник забезпечує відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. Водночас саме керівник є головою приймальної комісії, визначає її склад, та своїм наказом зараховує абітурієнтів на навчання. У результаті може виникнути потенційний конфлікт інтересів у керівника, наприклад, якщо кандидатом на вступ є дитина близької йому особи. А це вже порушення принципів доброчесності.

Окрім того, можливий сторонній тиск на керівника. Тому саме тут важливий голос лідера у питаннях доброчесної роботи всієї освітньої установи.

Зростання автономії закладу освіти у процесі оцінювання

Скасування ЗНО – це виклик доброчесності всієї системи вищої освіти.

МОН не визначає єдиних критеріїв до оцінювання індивідуальної співбесіди, у тому числі дистанційної, творчого конкурсу, мотиваційного листа. Це віддано на вирішення закладом вищої освіти. Університет сам має забезпечити прозорість оцінювання вступних випробувань та проінформувати абітурієнтів про ці критерії.

Оскарження результатів оцінювання вступних випробувань лише у відповідному ЗВО

Нові правила вступу не визначають процедуру оскарження рішення перед вищим органом місцевого або регіонального рівня, наприклад, до відділу освіти району чи міста. Це обмежує право абітурієнтів на об’єктивне оцінювання. У результаті їм буде важче відстояти свої права. Якщо немає можливості звернутися до третьої сторони, зростає ризик зловживань.

Необхідність залучити якомога більше абітурієнтів

Українські заклади вищої освіти мають змішане фінансування – бюджетне та кошти спеціального фонду. Останній найчастіше наповнюють студенти-контрактники. Не секрет, що в умовах воєнного стану конкуренція за кожного абітурієнта зростає. Керівники думають (що нормально) про фінансування свого закладу: це виплата заробітної плат та премій, відновлення та розвиток інфраструктури. Саме за таких умов до лав студентів потрапляють абітурієнти з недостатнім рівнем знань чи мотивації навчатися. Вони можуть поводитися недоброчесно (плагіат, шахрайство тощо), псуючи тим самим імідж закладу та всієї системи вищої освіти в країні.

Що можуть зробити керівники ЗВО уже зараз, щоб вирішити ці та інші питання для доброчесної вступної кампанії?

Варто забезпечити принцип «on the same page» всіх учасників освітнього процесу – переглянути діючі антикорупційні політики закладу вищої освіти та поширити серед всіх учасників процесу вступної кампанії (співробітників, студентів, абітурієнтів, їх батьків, інших стейкхолдерів).

Потрібно розділити повноваження із головування комісією, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень.

Варто інтегрувати антикорупційного уповноваженого у всі етапи вступної кампанії та включити документи регламенту роботи приймальної комісії до переліку проєктів актів, що візуються антикорупційним уповноваженим.

Представники громадськості, ради студентського самоврядування та, зовнішні експерти мають бути залучені до роботи апеляційної комісії.

Має бути сформовано репозитарій мотиваційних листів, запроваджена їх перевірка на плагіат.

Важливо забезпечити роботу надійних каналів для отримання повідомлень про порушення регламенту роботи приймальної комісії.

Потрібно організувати ефективну комунікацію принципів доброчесності, що діють у закладі вищої освіти.

У свою чергу, НАЗК може проконсультувати керівника ЗВО стосовно ефективних антикорупційних політик. Агентство продовжує досліджувати питання, які стосуються доброчесності та можуть виникати під час вступної кампанії, а також допомагає навчати антикорупційних уповноважених для реалізації своїх завдань.

Вітчизняна вища освіта має підготувати професіоналів, які будуть відбудовувати Україну та стануть успішними в своїй країні. Однак саме від керівників ЗВО залежить, як подолати виклики війни та зберегти доброчесність вищої освіти.