Морські піхотинці США відправлять в Україну нелетальне обладнання

Морські піхотинці третіх Морських експедиційних сил Корпусу морської піхоти США на авіабазі Кадена в Японії готують до відправлення в Україну нелетальне обладнання, необхідне для оборони України на фронті.

Про це повідомило Міністерство оборони США.

"Морські піхотинці третіх Морських експедиційних сил Корпусу морської піхоти США готують піддони з нелетальним обладнанням, необхідним для оборони України на фронті, на авіабазі Кадена в Японії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові подякував генералу Марку Міллі, голові об’єднаного комітету начальників штабів США за допомогу, яку Сполучені Штати надали Україні у війні з Росією та запевнив, що Україна веде суворий облік та контроль за використанням наданих матеріальних засобів.