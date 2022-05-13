Російська агресія проти України – єдина причина розгортання продовольчої кризи у світі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі глав МЗС країн Великої сімки (G7).

“Росія блокує українські порти, вона наносить ракетні удари по Одесі, де розташований найбільший український порт, який використовується для експорту української аграрної продукції на глобальні ринки збуту. Це сонячна олія, зернові культури, кукурудза та інші продукти”, – зазначив він.

Кулеба підкреслив, що все це стоїть заблокованим для транспортування в Україні. “Не через санкції, не через нашу неготовність експортувати ці товари, а через російську агресію та морську блокаду”, – додав міністр.

Міністр підкреслив, що сьогодні з представниками країн G7 обговорював, як зняти цю блокаду і створити упевненість у тому, що українська аграрна продукція надійде на глобальні ринки, особливо до Африки та азійських держав.

“Нас дійсно турбує продовольча безпека африканських та азійських держав, кожного, хто залежить від постачання з України. Україна та “Група семи” шукає шляхи розв’язання цієї проблеми, щоби криза не погіршувалася і не було дефіциту продовольства в Африці та в інших частинах світу через російську агресію”, – підсумував він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.