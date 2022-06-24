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Країни Великої сімки посилять тиск на Росію, - Блінкен

Голова Держдепу наголосив, що подальші зусилля в підтримці України лише зростатимуть.

Країни Великої сімки посилять тиск на Росію, - Блінкен
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки та інші країни Великої сімки (G7) продовжать інтенсивно працювати над військовою, економічною й гуманітарною підтримкою України, а також над посиленням тиску на Росію, і подальші зусилля в цих напрямах лише зростатимуть.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Ми дійсно добре попрацювали сьогодні (на рівні міністрів. - Ред.) у контексті того, що вирішуватимуть лідери на саміті G7", - сказав він на брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Берліні.

Блінкен наголосив, що всі сторони "серйозно зосередились" на поточній підтримці Україні, а також на деяких інших наслідках російської агресії. Він також зазначив, що зусилля у форматі G7 – не лише в контексті оборонної, економічної й гуманітарної допомоги Україні, але також тиску на Росію, щоб вона припинила війну, продовжуються.

Щодо інших наслідків російської агресії, Блінкен вказав, насамперед, на загрозу продовольчій безпеці.

"Це було проблемою і раніше. Три-чотири роки у світі нараховувалося близько 100 мільйонів людей, які відчували гостру нестачу продовольства. Рік тому їхня кількість зросла до 160 мільйонів. Зараз же додалося ще 40-50 мільйонів людей", - зауважив він. 

Нагадаємо, держсекретар США в п’ятницю перебуває з візитом у Берліні, де бере участь у міністерських зустрічах з питань продовольчої безпеки, а також щодо підготовки саміту лідерів країн G7.

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон наголосив, що саміти G7 і НАТО, які відбудуться наприкінці цього місяця, стануть можливістю продемонструвати єдність Заходу.

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