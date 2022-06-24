ЄС виділить Україні €9 млрд, - Моравецький

"Україна - держава у стані війни, і їй нічим платити за багато державних послуг".

Євросоюз надасть Україні 9 млрд євро допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, "Україна - держава у стані війни, і їй нічим платити за багато державних послуг, тому ми затвердили виділення 9 млрд євро на допомогу".

Premier @MorawieckiM w #Bruksela: Ten historyczny moment i język dzisiejszych konkluzji był długo odrzucany. My to zmieniliśmy z wieloma państwami. Ukraina jest państwem w stanie wojny i nie ma czym płacić za wiele usług publicznych, dlatego zatwierdziliśmy 9 mld euro na pomoc. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 24, 2022

Нагадаємо, в Нацбанку заявили, що перед фінустановою стоїть питання сприяння надходженню нового пакета макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 9 млрд євро на підтримку макроекономічної стабільності.

Голова Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр нещодавно заявив, що понад трильйон доларів зовнішньої допомоги може знадобитися Україні, щоб відшкодувати збитки, завданні російською агресією.