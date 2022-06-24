​Парламент Болгарії розблокував переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Національна асамблея Болгарії схвалила резолюцію, що знімає болгарське вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії, але з умовами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Резолюція на основі пропозиції від головуючої у Раді ЄС Франції висуває умови, що "ніщо у процесі руху Північної Македонії до ЄС не має інтерпретуватися як визнання Болгарією македонської мови", яку Софія вважає діалектом болгарської.

Також від Скоп’є за компромісом вимагають визнати болгар у конституції як націєутворюючий етнос та "позбутися мови ненависті" щодо Болгарії і виконати інші умови за угодою від 2017 року.

У дебатах перед голосуванням лідер "Демократичної Болгарії" Христо Іванов, яка внесла ініціативу, закликав депутатів "не змарнувати нагоду" і вирішити питання перед тим, як головування Франції у Раді ЄС завершиться в кінці червня.

"Врешті, це в наших інтересах - щоб країни Західних Балкан, Албанія і Північна Македонія, могли вступити до ЄС", - заявив він, додавши, що "найкращим інструментом тиску буде сам переговорний процес".

У Північній Македонії напередодні заявили, що умова про визнання болгарської меншини у преамбулі конституції та загалом французька пропозиція в актуальному вигляді є неприйнятною.

Нагадаємо, Північна Македонія має статус кандидата на вступ до ЄС вже 17 років і в 2020 році отримала "зелене світло" на початок перемовин про членство, але дати перемовин так і не визначили. Болгарія через претензії до прочитання історії та питань ідентичності заблокувалася євроінтеграцію і Північної Македонії, і Албанії, оскільки свого часу заявки країн вирішили розглядати "пакетом".

У червні 2022 канцлер Німеччини Олав Шольц закликав негайно почати переговори про вступ Північної Македонії в Євросоюз, оскільки країна виконала відповідні вимоги.

У березні 2020 року Північна Македонія вступила в НАТО. Вступ до Альянсу був тривалим, зокрема, через що виступила проти нього Греції. Влада країни-члена НАТО стверджувала, що топонім "Македонія" поширюється і на грецьку Егейську Македонію, що дає можливість македонцям пред'являти права на грецькі території і культурну спадщину.

У червні 2018 року прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і його македонський колега Зоран Заєв підписали Преспанську угоду, в рамках якої країна отримала нову назву - Північна Македонія. Парламент Греції 9 лютого ратифікував протокол про її вступ до НАТО.