Верховний суд США скасував закон штату Нью-Йорк, який обмежував права на носіння зброї

Закон, який вимагав доводити поважну причину носіння вогнепальної зброї у громадських місцях, порушує Конституцію країни.

Верховний суд США скасував закон штату Нью-Йорк, який обмежує права на носіння зброї.

Про це пише BBC, називаючи це рішення найважливішим у питанні зброї у Сполучених Штатах за останні 10 років.

Суд встановив, що закон штату, який вимагає від жителів доводити поважну причину носіння прихованої вогнепальної зброї у громадських місцях, порушує Конституцію США.

Рішення суду відкриває шлях для судового оскарження подібних обмежень у штатах Меріленд, Каліфорнія, Нью-Джерсі, Гаваї та Массачусетс.

Суд схвалив рішення на тлі політичних розбіжностей щодо того, як подолати насильство з використанням зброї. Ситуацію загострила стрілянина у початковій школі в Увальде (штат Техас) і у продуктовому магазині в Буффало (штат Нью-Йорк) у травні.

Зазначимо, перед прийняттям судового рішення Сенат США ухвалив новий закон, який обмежить доступ до вогнепальної зброї.

Закон, зокрема, передбачає жорсткішу перевірку біографічних даних покупців зброї віком до 21 року. Документ пропонує фінансування так званих законів про “тривожні сигнали”, аби вилучити вогнепальну зброю у людей, які вважаються загрозою.

Президент Джо Байден зі свого боку заявив, що рішення Верховного суду “суперечить як здоровому глузду, так і Конституції”.

Нагадаємо, американські сенатори 21 червня проголосували за прискорення схвалення двопартійного пакету заходів щодо посилення федеральних законів про зброю.

Зміни, серед іншого, закривають так звану лазівку “для бойфрендів” – блокується продаж зброї тим, хто засуджений за жорстоке поводження з інтимними партнерами, з якими вони не одружені.