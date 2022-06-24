Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Документи про освіту інтегрують у Дію
Документи про освіту інтегрують у Дію
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев
ГоловнаСвіт

Верховний суд США скасував закон штату Нью-Йорк, який обмежував права на носіння зброї

Закон, який вимагав доводити поважну причину носіння вогнепальної зброї у громадських місцях, порушує Конституцію країни.

Верховний суд США скасував закон штату Нью-Йорк, який обмежував права на носіння зброї
Фото: ЕРА/UPG

Верховний суд США скасував закон штату Нью-Йорк, який обмежує права на носіння зброї.

Про це пише BBC, називаючи це рішення найважливішим у питанні зброї у Сполучених Штатах за останні 10 років.

Суд встановив, що закон штату, який вимагає від жителів доводити поважну причину носіння прихованої вогнепальної зброї у громадських місцях, порушує Конституцію США.

Рішення суду відкриває шлях для судового оскарження подібних обмежень у штатах Меріленд, Каліфорнія, Нью-Джерсі, Гаваї та Массачусетс.

Суд схвалив рішення на тлі політичних розбіжностей щодо того, як подолати насильство з використанням зброї. Ситуацію загострила стрілянина у початковій школі в Увальде (штат Техас) і у продуктовому магазині в Буффало (штат Нью-Йорк) у травні.

Зазначимо, перед прийняттям судового рішення Сенат США ухвалив новий закон, який обмежить доступ до вогнепальної зброї.

Закон, зокрема, передбачає жорсткішу перевірку біографічних даних покупців зброї віком до 21 року. Документ пропонує фінансування так званих законів про “тривожні сигнали”, аби вилучити вогнепальну зброю у людей, які вважаються загрозою. 

Президент Джо Байден зі свого боку заявив, що рішення Верховного суду “суперечить як здоровому глузду, так і Конституції”.

Нагадаємо, американські сенатори 21 червня проголосували за прискорення схвалення двопартійного пакету заходів щодо посилення федеральних законів про зброю.

Зміни, серед іншого, закривають так звану лазівку “для бойфрендів” – блокується продаж зброї тим, хто засуджений за жорстоке поводження з інтимними партнерами, з якими вони не одружені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також