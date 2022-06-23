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Мішель про майбутній саміт ЄС: "Це – історичний момент"

"Надання європейської перспективи Україні, Молдові та Грузії є сильним політичним сигналом".

Мішель про майбутній саміт ЄС: "Це – історичний момент"
Фото: president.gov.ua

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що саміт ЄС, на якому, як очікується, Україні нададуть статус кандидата в члени Союзу, стане історичним.

Про це він заявив у Брюсселі перед початком саміту, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це історичний момент, який сформує майбутнє Європи", – сказав Мішель, говорячи про надання статусу кандидата Україні та Молдові.

Він також вважає, що надання європейської перспективи Україні, Молдові та Грузії є сильним політичним сигналом.

Саміт розпочнеться о 16:00 за Києвом. Йому передує зустріч лідерів ЄС із лідерами країн Західних Балкан.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пленарного засідання Європарламенту заявила, що Україна вже запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС.

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу. Остаточне слово в присвоєнні цього статусу – за Європейською радою – вищим політичним органом ЄС. Він складається з глав держав та урядів усіх країн Союзу. 

22 червня стало відомо, що лідери Євросоюзу підпишуть рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидаток. Це має статися на саміті ЄС 23-24 червня.

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