Розміновувати Україну допоможе собака-робот від Boston Dynamics, - Foreign Policy

Робот може працювати в Бучі та Броварах.

Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти американській некомерційній організації очищати територію від мін та інших боєприпасів в Україні.

Про це повідомило видання Foreign Policy.

Підприємство з розмінування HALO Trust використовуватиме собаку-робота Spot, виготовленого Boston Dynamics, для видалення мінометних снарядів і касетних боєприпасів у раніше контрольованих Росією районах поблизу Києва.

На думку спеціалістів, Spot міг би допомогти перетягнути боєприпаси, що не розірвалися, наприклад касетні бомби, до ями з іншими боєприпасами. Потім їх можна буде безпечно підривати далеко від цивільного населення партіями від 50 до 100 снарядів.

Boston Dynamics не прокоментувала конкретну передачу собаки-робота в HALO Trust.

Армія США не відповіла на численні запити про коментарі.

Як зазначається, робота Spot можна навчити автоматично виконувати повторювані завдання без допомоги людини, наприклад вмикати та вимикати перемикачі. Але на тренуваннях минулого року люди керували ним вручну. І протягом 10-15 хвилин вони змогли безпечно збирати патрони і не допустити, щоб вони випадали з рота собаки.

Нагадаємо, в Україну мають приїхати 10 саперних роботів TALON. До війни вони вже працювали в України, їх було більше 12 екземплярів.