​Домовленостей щодо переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН щодо вивезення зерна поки не досягнуто, - МЗС

Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки.

Конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН щодо розв'язання питання вивезення зерна із заблокованих Росією українських морських портів наразі не досягнуто.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна вітає зусилля Генерального секретаря ООН щодо розв'язання питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Наразі тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що, як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки.

Нагадаємо, делегація міністерства оборони Туреччини після візиту до РФ повідомила про досягнення розуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України та ООН.