Індигенний сепаратизм у РФ. Розпад імперії

Федеральний устрій нинішньої Росії складається з національних республік, країв, областей, автономних округів, автономної області (єврейська автономна область), міст федерального значення. У Росії проживає понад 190 народів та корінні-малі народи. За оцінками експертів РФ у сфері безпеки, у країні є високою етнонаціональна напруженість, що є загрозою зростання регіоналізму і сепаратизму, що зрештою приведе до розпаду РФ. Необхідно розуміти, що до складу РФ входить 22 національні республіки, в яких більшість населення – це етнічні національності. У цих республік є свої конституції та своє регіональне законодавство.

Наприклад, у ст.1 Конституції республіки Татарстан сказано:

Республіка Татарстан – демократична правова держава, об'єднана з Російською Федерацією Конституцією Російської Федерації, Конституцією Республіки Татарстан та Договором Російської Федерації та Республіки Татарстан.

Тобто у 22 республік є свої атрибути державності, які об'єднані договором з РФ. Починаючи з 2014 року, функціонери Кремля стали дуже часто згадувати принцип самовизначення народів, який був основою для анексії АР Крим та окупацією територій Луганської та Донецької областей. З початком повномасштабної агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року Кремль повідомив про намір провести «референдум на тимчасово окупованих територіях України для реалізації принципу самовизначення народів. Але спрацював принцип бумерангу, так як на етнічних територіях РФ завжди був присутній індигенний сепаратизм, який виражався у принципах регіоналізму.

Індигенний сепаратизм – це постійно присутні настрої місцевих еліт і жителів певної території, спрямовані на відокремлення від державного союзу та отримання незалежності або розширення повноважень у рамках автономії у складі державного союзу.

Політичні процеси та інформаційна політика, створені задля посилення регіоналістських і сепаратистських настроїв, можуть привести до «параду суверенітетів» усередині РФ, тобто практично до розпаду Росії. Така політика проводиться федеральним центром, але вона спрямована проти України з метою її подальшого знищення, ось тільки багато експертів із РФ вважають, що подібна політика створює платформу для роздумів про самовизначення для місцевого населення національних республік у РФ.

Кардинальна трансформація політичних та соціально-економічних Росії на початку 1990-х років призвела до кризи та фрагментації загальнонаціональної ідентичності, а також до вибухового зростання локальних ідентичностей та нових соціально-етнічних груп, що віддають пріоритет локальним цінностям та інтересам. Наприклад, в Архангельській області реалізуються проекти «транскордонної північної ідентичності» («Поморство»), а в Мурманській області реалізується проект пансаамського руху («Саамська республіка»). Карелія, Комі, Марія Ел, Мордовія, Удмуртія, Ханти-Мансійський округ входять до ареалу панфіно-угризму («Фіно-угорський світ»). З огляду на кризові явища економіки перелічених регіонів почастішали агресивні прояви індигенного сепаратизму. Так, останніми роками там спостерігаються публічні мовні скандали, екологічні протести, які часто мають сепаратистський характер, а також спостерігається застосування сепаратистської риторики та символіки в рамках передвиборчої боротьби політичними акторами.

Намагаючись протистояти сепаратистським настроям, що розповзаються, в національних республіках РФ, Кремль намагається проводити політику, спрямовану на популяризацію «титульної нації» – росіян. Звідси і йдуть дії щодо створення ідеології «Русский мир», «возз'єднання» країн, де проживають російськомовні люди слов'янської зовнішності, примусова депортація мирного населення тимчасово окупованих територій України та примусове вивезення дітей з цих територій з подальшим їх розподілом по сім'ях у європейській частині. РФ.

Кремль намагається «оббілити» Росію, тобто збільшити пропорційну різницю між етнічним та слов'янським населенням РФ. Фактично таку політику, яку проводить Кремль, можна назвати неофашистською. Політтехнологи Кремля забувають, що сепаратизм – це точка націоналізму. І вони проповідують і проводять неонацистську політику, вона має ефект бумеранга, так як немає народу Росії, а є народи Російської Федерації зі своїми конституціями, релігіями та народними звичаями. Проведена політика ідеологами «Російського світу» призведе до неминучого розпаду РФ, як мінімум зі складу РФ вийде більшість національних республік, інші ж вимагатимуть собі великих дотацій і розширення повноважень, щоб проводити міжнародну політику, так як етнічне населення РФ не розуміє, чому якути, буряти чи калмики повинні вмирати в Україні за «Русский мир».