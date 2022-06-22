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Міністерка оборони Німеччини: Україна не нападатиме на Росію західною зброєю

"У нас є впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю лише для оборони".

Міністерка оборони Німеччини: Україна не нападатиме на Росію західною зброєю
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт впевнена, що Україна має намір використати західну зброю для оборони, а не нападу на територію Росії.

Про це Ламбрехт заявила в Бундестазі, повідомляє Focus.

Її запитали, чи Україна має намір нападати на російську територію з допомогою західної зброї.

"Нам не потрібно було цього вимагати від України, вони прямо самі про це заявили. У нас є впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю лише для оборони", – відповіла Ламбрехт.

Вона наголосила, що одна з її цілей у контексті надання Україні зброї – гарантувати, що це не призведе до подальшої ескалації.

"Надання зброї в зону бойових дій не було простим рішенням. Якщо ви питаєте мене, то Україна не накопичує зброю, а має достатньо, щоб обороняти себе від агресора - Росії", – додала Ламбрехт.

Нагадаємо, у липні Україна отримає з Німеччини перші зенітні самохідні артилерійські установки “Гепард”.

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