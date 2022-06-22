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Постраждалі від російської агресії можуть отримати компенсацію в Європейському суді з прав людини

Мінцифри розробило електронну процедуру звернення до суду.

Постраждалі від російської агресії можуть отримати компенсацію в Європейському суді з прав людини
Фото: Вікіпедія/Adrian Grycuk

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини впродовж чотирьох місяців від моменту, коли людина постраждала від російської агресії, проте не пізніше ніж 16 січня 2023 року.

Щоб подати заяву необхідно:

  1. Заповнити форму на сайті: https://espl.com.ua
  2. Завантажити документ на комп'ютер, роздрукувати, покласти у конверт та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ, яка сформується автоматично при заповненні заяви на сайті.
  3. Надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти. Ця послуга безкоштовна.

Можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

"Термін розгляду заяви може становити від одного року", - зазначають у Мінцифри.

Нагадаємо, раніше для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН.

Також про весь алгоритм необхідних дій для майбутніх компенсацій за пошкоджене чи зруйноване майно докладно розповів в інтерв'ю LB.ua заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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