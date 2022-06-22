Постраждалі від російської агресії можуть отримати компенсацію в Європейському суді з прав людини

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини впродовж чотирьох місяців від моменту, коли людина постраждала від російської агресії, проте не пізніше ніж 16 січня 2023 року.

Щоб подати заяву необхідно:

Заповнити форму на сайті: https://espl.com.ua Завантажити документ на комп'ютер, роздрукувати, покласти у конверт та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ, яка сформується автоматично при заповненні заяви на сайті. Надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти. Ця послуга безкоштовна.

Можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

"Термін розгляду заяви може становити від одного року", - зазначають у Мінцифри.

Нагадаємо, раніше для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН.

Також про весь алгоритм необхідних дій для майбутніх компенсацій за пошкоджене чи зруйноване майно докладно розповів в інтерв'ю LB.ua заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.