У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ
У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сергій Притула оголосив збір грошей на безпілотники Bayraktar для ЗСУ

У день народження Притула просить донатити гроші на допомогу українським військовим.

​Сергій Притула оголосив збір грошей на безпілотники Bayraktar для ЗСУ
Скріншот відео
Фото: Сергій Притула у Facebook

Волонтер, громадський діяч і шоу-мен Сергій Притула оголосив про збір 500 млн гривень на закупівлю трьох безпілотників Bayraktar для Збройних сил України. 

Про збір коштів він написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

У свій день народження Притула зазначив, що йому не потрібні подарунки чи пафосні привітання.

“Один з моментів, який вкрай розчулює мене в останні місяці, це коли у соцмережах хтось тегає мене чи наш фонд у дописах, суть яких зводиться до простої формули: “друзі, у мене сьогодні День народження, не даруйте мені подарунків, задонатьте на фонд Притули, краще купимо щось для наших захисників”. Я хочу бути, як Ви! Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все, про що я мрію у свій ДН – це наша Перемога!” – написав Притула.

Зокрема, волонтери планують придбати для українських військових безпілотники Bayraktar, які будуть допомагати знешкоджувати ворогів.

Нагадаємо, “Тихий аукціон”, організований Фондом Сергія Притули разом з аукціонним домом “Дукат”, зібрав 3 млн гривень. Усі виручені кошти підуть на закупівлю БПЛА “Валькірія” для ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також