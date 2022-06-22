​Сергій Притула оголосив збір грошей на безпілотники Bayraktar для ЗСУ

Волонтер, громадський діяч і шоу-мен Сергій Притула оголосив про збір 500 млн гривень на закупівлю трьох безпілотників Bayraktar для Збройних сил України.

Про збір коштів він написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

У свій день народження Притула зазначив, що йому не потрібні подарунки чи пафосні привітання.

“Один з моментів, який вкрай розчулює мене в останні місяці, це коли у соцмережах хтось тегає мене чи наш фонд у дописах, суть яких зводиться до простої формули: “друзі, у мене сьогодні День народження, не даруйте мені подарунків, задонатьте на фонд Притули, краще купимо щось для наших захисників”. Я хочу бути, як Ви! Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все, про що я мрію у свій ДН – це наша Перемога!” – написав Притула.

Зокрема, волонтери планують придбати для українських військових безпілотники Bayraktar, які будуть допомагати знешкоджувати ворогів.

Нагадаємо, “Тихий аукціон”, організований Фондом Сергія Притули разом з аукціонним домом “Дукат”, зібрав 3 млн гривень. Усі виручені кошти підуть на закупівлю БПЛА “Валькірія” для ЗСУ.