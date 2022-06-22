"Об'єднана Європа – точно сильніша, ніж будь-яка тиранія", – Зеленський звернувся до учасників благодійного марафону

Президент переконаний, що напад Росії є атакою на всю вільну Європу.

Президент Володимир Зеленський напередодні історичного рішення Євросоюзу щодо надання Україні статусу кандидата в члени звернувся до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine – StrivingTogether, який відбувся в Амстердамі.

У онлайн-виступі, текст якого оприлюднено Офісом президента, глава держави відзначив, що Україна заслужила на позитивне рішення щодо статусу не тільки сміливістю і боротьбою за свободу.

"Напад Росії на Україну поновив у нашій памʼяті найгірші сторінки історії. Російські бомби руйнують міста. Російські солдати вбивають тисячі мирних людей. Російська держава здійснює навіть масову депортацію українців. Що це таке? Це атака Росії проти всієї вільної Європи – проти наших спільних цінностей. Проти людських прав, верховенства права й конвенцій, які захищають кожну людину у Європі та світі. Ми не дозволимо зруйнувати наші цінності!" – наголосив він.

Зеленський висловив упевненість, що разом ми зможемо закінчити війну нашою перемогою якнайшвидше. І відбудуємо все, що Росія зруйнувала.

"Об'єднана Європа – точно сильніша, ніж будь-яка тиранія! Навіть під час такої жорстокої війни українські демократичні інституції збережені. Навіть зараз ми розширюємо простір дії європейських цінностей – учора парламент України ратифікував Стамбульську конвенцію. І хоч би як тиснула Росія, ми все одно впевнені, що майбутнє Європи – безумовно, світле й вільне, бо ми всі разом його захищаємо!" – підсумував президент.

Нагадаємо, на саміті 23-24 червня Єврорада голосуватиме за надання Україні і Молдові статусу кандидаток в члени Євросоюзу. Для позитивного рішення необхідна згода всіх 27 країн-членів.

За даними західних ЗМІ, зокрема Bloomberg і Euractiv, ніхто з європейських лідерів не виступає проти надання Україні цього статусу.