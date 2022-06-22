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У Києві Південний міст закрили для приватних автівок, – КМДА

Проїхати через міст на власному авто можна за наявності спеціальної перепустки.

У Києві Південний міст закрили для приватних автівок, – КМДА
Фото: Південний міст у Facebook

Від сьогодні в Києві їздити Південним мостом може тільки спеціальний, громадський і транзитний вантажний транспорт.

Про це повідомила КМДА в Telegram.

"Південний міст відсьогодні закрито для приватних авто. Рух Південним мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками", – наголосили в адміністрації.

Через Південний міст їздять автобуси № 22 та № 91:

  • автобус № 22: вулиця Тростянецька – Музей Авіації з інтервалом 20-35 хвилин;
  • автобус № 91: вулиця А. Ахматової – станція метро "Голосіївська" з інтервалом 20-45 хвилин.

Метро в столиці працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.

Нагадаємо, 4 квітня в Києві повністю відновили сполучення Північним і Південним мостами. 11 квітня для цивільного транспорту відкрили Південний міст. 19 червня в Києві відновили рух мостами Метро та Патона.

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