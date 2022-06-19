У Києві відновлюють рух мостами Метро та Патона

У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюється автомобільний рух мостами Метро та Патона.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона. Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково", - написав мер.

Також він закликав водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем.

Нагадаємо, що упродовж 16-20 червня в Києві обстежують пляжі.

Також голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив у столиці використання піротехнічних виробів та гучну музику.