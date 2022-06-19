На Донеччині троє українців отримали поранення від обстрілу росіян

19 червня під час чергового підвезення технічної води у місто Залізне Донецької області місцеві жителі потрапили під обстріл російських військових.

Про це у відеозверненні повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

Він додав, що внаслідок обстрілу співробітник комунального підприємства втратив три пальці, жінка 1986 року народження отримала важке поранення стегна, а у дівчинки 2013 року народження поранено передпліччя.

Начальник МВА вкотре закликав жителів громади евакуюватися в більш безпечні регіони країни.

Нагадаємо, що у суботу, 18 червня росіяни вбили у Донецькій області одну людину – у Райгородку.

За п’ятницю, 17 червня, росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донецької області. Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Пантелеймонівці, один у Бахмуті та один у Красногорівці.