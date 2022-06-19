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Росіяни не довіряють місцевим колаборантам у Херсоні, - облрада

Офіс партії "Єдина Росія" починає формування політики на окупованій території області.

Росіяни не довіряють місцевим колаборантам у Херсоні, - облрада

Окупанти не довіряють місцевим колаборантам у Херсоні і почали замінювати їх кадрами з ОРДЛО.

Про це перший заступник голови облради Херсонської області Юрій Соболевський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Провали окупаційних властей у їхніх спробах зломити мешканців, зломити їхню любов до України, суттєво підірвало довіру орків до тих колабарантів, які мали стати "обласною владою" та організовувати нове життя у форматі російського світу. Тому вже зараз ми спостерігаємо процес їхнього фізичного заміщення та відкрите зміщення центрів прийняття рішень у Херсонській області. Фейкову обласну адміністрацію "підсилюють" зовнішніми кадрами з ЛДНР", - розповів він. 

За його словами, офіс партії "Єдина Росія" взагалі починає жити своїм життям, переходячи від "гуманітарної допомоги" до організації прийомів офіційних візитів посадових осіб та депутатів РФ та формування політики на окупованій території області.

Нагадаємо, що 18 червня у Херсоні підірвали автомобіль з колаборантом, який раніше керував виправною колонією.

У Херсоні окупанти самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, які виїхали, рятуючи своє життя з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

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