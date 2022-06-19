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Голлівудська зірка Стіллер приїхав до Львова і зустрівся з українськими біженцями в Польщі

18 червня Стіллера помітили під час прогулянки Львовом.

Голлівудська зірка Стіллер приїхав до Львова і зустрівся з українськими біженцями в Польщі
Фото: Бен Стіллер / Twitter

Американський актор Бен Стіллер приїхав до Львова та зустрівся з українськими біженцями в Польщі.

Про це Стіллер написав у Twitter.

Відомий голлівудський актор, зірка "Ночі в музеї" розмістив фото з українськими дітьми.

"У Mедиці, яка на кордоні в Польщі, я зустрівся з сім'ями, які втекли від війни в Україні, відправившись без розуміння того, коли вони зможуть повернутися додому. Я вражений підтримці, яку отримують люди в цих поїздках", - написав Стіллер.

Зазначимо, що у суботу, 18 червня, Стіллера помітили під час його прогулянки по центральній площі Львова біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Нагадаємо, раніше Україну відвідала оскароносна актриса Анджеліна Джолі. Вона також побувала у Львові.

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