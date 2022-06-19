Голлівудська зірка Стіллер приїхав до Львова і зустрівся з українськими біженцями в Польщі

Американський актор Бен Стіллер приїхав до Львова та зустрівся з українськими біженцями в Польщі.

Про це Стіллер написав у Twitter.

Відомий голлівудський актор, зірка "Ночі в музеї" розмістив фото з українськими дітьми.

"У Mедиці, яка на кордоні в Польщі, я зустрівся з сім'ями, які втекли від війни в Україні, відправившись без розуміння того, коли вони зможуть повернутися додому. Я вражений підтримці, яку отримують люди в цих поїздках", - написав Стіллер.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU — Ben Stiller (@BenStiller) June 19, 2022

Зазначимо, що у суботу, 18 червня, Стіллера помітили під час його прогулянки по центральній площі Львова біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Нагадаємо, раніше Україну відвідала оскароносна актриса Анджеліна Джолі. Вона також побувала у Львові.