Росія завдала ударів по Одещині, спрацювали сили ППО

У неділю вночі, 19 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області.
Про це повідомив речник Одеської ОВВА Сергій Братчук у Telegram.
Він зазначив, що українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ракети над регіоном.
"Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", - додав Братчук.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів загалом постраждали 55 мешканців Одеської області.
18 червня президент Володимир Зеленський відвідав Одещину. Він, зокрема, обговорив з керівництвом області шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів регіону.