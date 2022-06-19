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Росія завдала ударів по Одещині, спрацювали сили ППО

Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму.

Росія завдала ударів по Одещині, спрацювали сили ППО
Ілюстраивне фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

У неділю вночі, 19 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Одеській області.

Про це повідомив речник Одеської ОВВА Сергій Братчук у Telegram.

Він зазначив, що українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ракети над регіоном.

"Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", - додав Братчук.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантів загалом постраждали 55 мешканців Одеської області.

18 червня президент Володимир Зеленський відвідав Одещину. Він, зокрема, обговорив з керівництвом області шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів регіону.

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