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На Київщині влада проведе рейди щодо дотримання комендантської години

Багато людей розслабилися, вважають в ОВА.

На Київщині влада проведе рейди щодо дотримання комендантської години
Фото: Олексій Кулеба

Правоохоронці будуть контролювати дотримання комендантської години у Київській області, яка зараз триває з 23:00 до 05:00. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. 

Влада Київської області починає активну підготовку до осінньо-зимового періоду, а також буде контролювати дотримання комендантської години. Кулеба закликав мешканців регіону не нехтувати впровадженими через війну і ймовірних диверсантів обмеженнями. 

"Багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією по цьому питанню, аби контролювати безпеку Київщини вночі", -написав Кулеба.

Нагадаємо, що у Сумській області змінюють час комендантської години. Від 20 червня вона розпочинатиметься о 23.00, а закінчуватиметься о 4.00.

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