Іванківський музей в першу чергу внесли в список об’єктів для відбудови, мінкульт шукає міжнародних партнерів, які візьмуть об'єкт під свій патронаж для відбудови.
Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що в Іванківському районному історико-краєзнавчому музеї, поміж іншого, зберігались роботи Марії Примаченко.
“25 лютого росіяни направили в нього 4 ракети, саме в ту залу, де експонувались роботи нашої художниці. Тобто, це такий самий спланований удар по нашій національній ідентичності, як завжди”, - повідомив Ткаченко.
Він додав, що працівники музею попередньо сховали всі 14 картин, а коли почалась пожежа - ризикуючи життям, витягнули їх з палаючої будівлі.
Раніше повідомлялось, що у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігались роботи художниці Марії Примаченко.