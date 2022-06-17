Росіяни завдали по музею ракетного удару в перші дні окупації.

Іванківський музей в першу чергу внесли в список об’єктів для відбудови, мінкульт шукає міжнародних партнерів, які візьмуть об'єкт під свій патронаж для відбудови.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що в Іванківському районному історико-краєзнавчому музеї, поміж іншого, зберігались роботи Марії Примаченко.

Фото: Олександр Ткаченко

“25 лютого росіяни направили в нього 4 ракети, саме в ту залу, де експонувались роботи нашої художниці. Тобто, це такий самий спланований удар по нашій національній ідентичності, як завжди”, - повідомив Ткаченко.

Фото: Олександр Ткаченко

Він додав, що працівники музею попередньо сховали всі 14 картин, а коли почалась пожежа - ризикуючи життям, витягнули їх з палаючої будівлі.

Фото: Олександр Ткаченко

Фото: Олександр Ткаченко

Раніше повідомлялось, що у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігались роботи художниці Марії Примаченко.