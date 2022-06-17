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Щодня на Луганщину привозять по 30 КамАЗів російських окупантів, - Гайдай

"Трупи загиблих не забирають, але нових майбутніх трупів - системно привозять".

Щодня на Луганщину привозять по 30 КамАЗів російських окупантів, - Гайдай
Фото: пресс-служба ЛОГА

У Луганську область щодня привозять нових солдатів росармії - по 30 КамАЗів з особовим складом.

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, загарбники "трупи загиблих не забирають, але нових майбутніх трупів - системно привозять".

Також Гайдай зазначив, що під масованими обстрілами перебувають усі населені пункти Луганщини. Найгарячішою точкою залишається Сєвєродонецьк. Тут окупанти знищують вщент усю інфраструктуру.

"Евакуація відбувається тільки з Лисичанська та Гірської громади. Вивезти людей з Сєвєродонецька та "Азоту" зокрема - неможливо. Це небезпечно, ризикувати нашими мешканцями ми не можемо. Гарантії безпеки від росіян - це ніщо. Вони жодного разу не тримали слова", - повідомив очільник області.

Гайдай додав, що під українським контролем залишається Лисичанськ. Сюди щодня завозять гуманітарні вантажі для жителів.

Нагадаємо, бійці Інтернаціонального легіону показали бойові дії в Сєвєродонецьку на Луганщині.

За інформацією українського Міноборони, Росія продовжить наступати для виходу на адмінкордони Луганської області.

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