В смт на Хмельниччині на честь Залужного назвали вулицю

На Хмельниччині у селищі міського типу Стара Синява вулицю перейменували на честь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це стало відомо з рішення Старосинявської селищної ради.

Селищна рада вирішила дерусифікувати назви вулиць, які були пов'язані із пропагандою тоталітарних режимів або їхніх діячів.

Після перейменування вулицю та провулок, названі раніше на честь радянського полководця Георгія Жукова, відомого своїм українофобством, перейменували на вулицю та провулок Генерала Залужного.

Нагадаємо, 100 000 українців взяли участь у голосуванні за дерусифікацію вулиць Києва.