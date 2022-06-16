Вже 100 тисяч українців взяли участь в електронному голосуванні за дерусифікацію вулиць Києва, - КМДА

100 000 українців взяли участь у голосуванні за дерусифікацію вулиць Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

У додатку “Київ Цифровий” за різні варіанти перейменувань віддано майже 2 млн голосів.

До списку увійшли майже 300 об’єктів, відібрані експертною комісією. Взяти участь у голосуванні можуть всі громадяни України. Для верифікації використовується Bank ID.

Як нагадали в КМДА, щоб проголосувати, слід обрати в додатку пункт “Електронна демократія”, потім “Голосування за дерусифікацію”, переглянути перелік назв, обрати варіант і натиснути “Проголосувати”.

Як раніше повідомлялось, до секретаріату Київської міської ради надійшли понад 12 тисяч пропозицій щодо перейменувань вулиць, провулків, алей, проспектів та шосе, які наразі необхідно опрацювати.