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За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини

На щастя, про вбитих цивільних на Донеччині сьогодні не повідомляється.

За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
Фото: Донецька ОДА

За сьогодні, 16 червня, росіяни поранили двох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян отримали поранення мирні жителі у Торецьку та Курдюмівці. 

Крім того, у Бахмуті померла одна людина, що отримала поранення на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація завдала авіаудару по місту Лисичанськ на Луганщині. В результаті удару щонайменше троє людей загинули та сім отримали поранення.

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