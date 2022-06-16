За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини

На щастя, про вбитих цивільних на Донеччині сьогодні не повідомляється.

За сьогодні, 16 червня, росіяни поранили двох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян отримали поранення мирні жителі у Торецьку та Курдюмівці.

Крім того, у Бахмуті померла одна людина, що отримала поранення на Луганщині.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація завдала авіаудару по місту Лисичанськ на Луганщині. В результаті удару щонайменше троє людей загинули та сім отримали поранення.