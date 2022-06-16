Сам нардеп від “Слуги народу” стверджує, що нарікань на яксть бронежилетів він не чув.

На один із блокпостів Святошинського району Києва 1 квітня нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко привіз три бронежилети. Згодом з’ясувалось, що ці бронежилети, фактично, майже ні від чого не захищають.

Про це повідомляє “Слідство. Інфо”.

Микола Тищенко 2 квітня у своєму пості написав: “Передали їжу та броніки наших захисникам. Ці броніки моя дружина та помічниці буквально привезли в Україну на собі. Чим доказали — наші жінки найпотужніші в світі”.

За кілька днів зʼясувалося, що “бронежилети”, які отримали на блокпосту Святошинської тероборони, фактично не захищають.

До того ж, на них є написи німецькою із вказанням року виробництва — 1983, та класу захисту — перший та другий. Журналісти зазначають, що не рекомендовано використовувати бронежилети, яким більше 5 років.

Тероборонці продемонстрували, що мʼякий захист бронежилетів легко пробивається ножем.

“Згодом захисники просто розрізали внутрішнє наповнення цього захисту — спеціальний матеріал, який мав би захищати від куль, від старості просто розсипався”, - зазначено в матеріалі.

В отриманих від нардепа бронежилетах пластини були лише спереду, на них не було жодного маркування, яке би позначало клас захисту. Тероборонці скористалися пістолетом Макарова для перевірки пластини, і куля від нього майже повністю пробила пластину.

Також бронежилети від Тищенка не мали жодних документів, сертифікатів.

Тероборонці намагалися спитати у Тищенка напряму, навіщо він привіз їм такі бронежилети, але той не відповів бійцям, а коментарі закрив.

Журналісти “Слідства.Інфо” після відвідин блокпоста неодноразово намагалися сконтактувати із Миколою Тищенком, але на дзвінки та повідомлення депутат не відповідав.

У червні журналісти змогли отримати коментар від Тищенка, якого зустріли на одному із заходів.

Нардеп заперечив, що бронежилети привезла його дружина, мовляв, йшлося про інші. Тищенко стверджує, що лише здійснили доставку бронежилетів.

Стосовно якості бронежилетів Тищенко відповів, що бронежилети перевіряли і переконались в їх якості.

Також нардеп заперечив блокування активістів.

Помічниця Тищенка зазначила, що є відео, на якому тероборонці підтверджують, що для блокпостів це допустимий клас захисту, та пообіцяла надіслати це відео “Слідству.Інфо”. На жаль, його журналісти так і не отримали.

Нагадаємо, СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині. За даними слідства, 42-річний керівник одного з рекламних холдингів організував зі спільниками завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав її. В ході обшуків правоохоронці виявили майже три тис. бронежилетів на суму близько 25 млн гривень, після експертизи їх передадуть на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що київські правоохоронці викрили подружжя, яке продавало неіснуючу військову амуніцію.