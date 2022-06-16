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Великобританія відправить в Україну ще 20 гаубиць M109, - Бен Воллес

Це може дозволити Україні нівелювати перевагу Росії у артилерії.

Великобританія відправить в Україну ще 20 гаубиць M109, - Бен Воллес
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Великобританія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109 у бельгійської збройової компанії, які вона спрямує в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв’ю Sky News.

"Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які ми закупили на світовому ринку, ми їх відремонтували, і вони починають надходити, і вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові", - сказав Воллес.

Він додав, що Росія перевершує Україну у артилерійському вогні в деяких районах в двадцять разів. Союзники починають надавати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дозволять ЗСУ здобути перевагу, і українські сили незабаром зможуть досягти "значного прогресу на сході країни".

Як раніше повідомлялось, міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що перемога України насамперед залежить від швидкості постачання важкої зброї для ЗСУ та її застосування на фронті.

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