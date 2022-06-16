Українські захисники знищили ще один ворожий гелікоптер. На Запорізькому напрямку збили ударний Мі-24.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

"В небі на Запорізькому напрямку мапи війни в Україні був збитий гелікоптер Мі-24 стрілками-зенітниками розрахунку ПЗРК окремого батальйону територіальної оборони у складі окремої бригади територіальної оборони спільно із стрілками-зенітниками приданих підрозділів", - йдеться в повідомленні бригади.

Бійці також оприлюднили відео знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, на початку червня загарбники завдали авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки на Південнобузькому напрямку фронту.

Наприкінці травня двійка Мі-24 окупантів обстріляла позиції українських військ на Миколаївщині.