«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС

Певно, майже ніхто не очікував значного прориву від приїзду європейської «четвірки» – лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії – до Києва. Одначе цей прорив стався. З деякою долею обережності все ж скажемо, що Україна нині отримала чимало позитивних сигналів від європейських візаві. Вони стосуються і нашої європейської перспективи, і надання нового озброєння, і сьомого санкційного пакету проти Росії. Втім, варто подивитися, що відбудеться на практиці після заяв та рукостискань. Про що говорили та до чого домовилися лідери – читайте в нашому матеріалі.

Фото: EPA/UPG

«Так» європерспективі

Україна має отримати статус кандидата на членство в ЄС. Це – той сигнал, який передали Києву чотири європейські лідери – французький президент Макрон, німецький канцлер Шольц, італійський прем’єр Драгі та румунський президент Йоханнес. Ба більше, саме тверде «так» глави Німеччини, якого дуже довго вмовляли, допоможе, сподіваємося, переконати країни – скептики: Нідерланди, Австрію та Данію.

«Ми всі вчотирьох підтримуємо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Цей статус прив’язаний до «дорожньої карти», але він може розвиватися в контексті політики сусідства і політики сусідства щодо Молдови. Ми сподіваємося, що це рішення буде ухвалене одностайно на Європейській Раді», – заявив Макрон.

Що ж це за дорожня карта, про яку каже французький лідер? До приїзду «четвірки» до Києва існувала доволі висока вірогідність того, що Україні висунуть низку застережень та умов перед тим, як вона набуде статус кандидата. Коротше кажучи, що процес затягнеться. Втім, цього не сталося.

Фото: EPA/UPG

Наразі йдеться про те, що, вірогідніше за все, Україна разом із статусом кандидата отримає також і список тих реформ, які вона має провадити для того, щоби потім перейти до іншої євроінтеграційної сходинки – початку переговорів щодо самого членства в ЄС. Вони стосуватимуться питань боротьби з корупцією, правоохоронної системи, прав людини. Одначе це вже інша історія. Головне, – щоби жодна країна не заблокувала цей поступ та отримання статусу кандидата. Далі, за успішного сценарію, все залежатиме від нас – наскільки ми будемо готові швидко та якісно провадити кардинальні зміни в нашій державі.

Як сказав президент Зеленський, «статус кандидата у члени Європейського Союзу для України може історично посилити свободу в Європі і стати одним з ключових європейських рішень першої третини XXI століття».

«Ні» умиротворенню Путіна

Ще місяць тому ми чули різного штибу ініціативи, які мали на меті умиротворити Путіна. Уряд того самого Маріо Драгі готував мирний план, який передбачав нейтральний статус для України та повернення до бізнес-відносин з Росією; Емманюель Макрон та Олаф Шольц вигадували якісь ініціативи, які не давали нашій державі жодної європейської перспективи, а паралельно – телефонували російському президенту, щоби, як вони вважають, «зберегти йому обличчя».

Зараз ситуація змінилася: усі вони заявили про те, що Україна сама визначатиме, коли і на яких умовах їй слід вести перемовини із Росією.

«Ми дуже хочемо миру, щоб не постраждали інші міста. Однак Україна має оборонятися, щоб досягнути миру. Ми нічого не робитимемо, не беручи до уваги волю українського народу. Мир має бути таким, яким його хоче Україна. І він має бути довготривалим», – наголосив Драгі.

Фото: EPA/UPG Французький президент Еммануель Макрон, німецький канцлер Олаф Шольц та італійський прем’єр Маріо Драгі ( в центрі зліва направо) під час візиту до Ірпеня.

А от Макрон та Шольц чітко зазначили, що ані Франція, ані Німеччина не вестимуть переговори за спиною української влади та не вимагатимуть від неї територіальних поступок. Ба більше, за інформацією агентства Reuters, Франція хоче повної військової перемоги України над Росією. Йдеться не лише про території, тимчасово захоплених російськими військами після початку повномасштабного вторгнення, а й про окуповані раніше ОРДЛО та Крим.

«Ми на боці українських чоловіків і жінок – без будь-якої двозначності», – запевнив Макрон.

Зброя буде

Отримав Київ і позитивні сигнали від партнерів щодо поставок зброї. Відтак, французький лідер повідомив, що Франція збільшить фінансову та оборонну допомогу, зокрема найближчим часом Макрон має підписати розпорядження про надання нашим військам шість додаткових артилерійських установок Caesar калібром 155 мм. Раніше Франція передала нашій державі 12 таких установок, що здатні вражати цілі на відстані у 40 км.

Однак найбільше здивував німецький канцлер, цього разу приємно. Олаф Шольц чи не вперше озвучив чітко власну позицію – Німеччина за надання Україні зброї.

Канцлер ФРН повідомив, що Берлін надаватиме Україні зброю, допоки вона цього потребуватиме. Зокрема, німецький уряд передасть нашій державі потрібні системи протиповітряної оборони IRIS, які убезпечать українську інфраструктуру від ворожих ракет.

Фото: EPA/UPG

«Особлива увага протиповітряній обороні. IRIS для нас дуже важливий. 10-15 ракет у середньому – така статистика прильотів щодня…, вірю, Німеччина нам допоможе», – сказав президент Зеленський.

Крім того, Шольц повідомив, що ФРН домовилася зі США та Великобританією про постачання Україні ракетних установок систем залпового вогню.

Важливо, щоби ці обіцянки німців, як се часто бувало, не залишилися лише обіцянками, щоби поставки до України таки стартували з Німеччини якомога швидше.

Водночас Київ нарешті отримав чесну відповідь щодо того, чи буде постачати нам Європа танки та літаки. Відповідь дав президент Макрон.

«…Це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певне озброєння, як наприклад, штурмові літаки або танки було домовлено не постачати», – заявив він.

Фото: EPA/UPG

Санкції, зерно та відновлення

Ще однією важливою темою під час переговорів стала санкційна політика щодо Росії, точніше її посилення зі сторони Євросоюзу. Україна наполягає наразі на тому, що ЄС має розробити та запровадити сьомий пакет санкцій проти РФ. Київ наполягає на тому, щоби були запроваджені нові секторальні заходи у сферах енергетики, фінансів та торгівлі, «дорожня карта» щодо подальших персональних санкцій проти російських олігархів та керівників держпідприємств. Йдеться також про блокування російського газу та відключення ще ряду банків Росії від системи SWIFT.

«Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола – Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго», – написав одразу після зустрічі лідерів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також під час перемовин йшлося про деблокаду українських портів та вивезення зерна. «Четвірка» лідерів наголосила на тому, що саме Росія має розблокувати Чорне море та відвести свій флот від українських портів. Прем’єр Італії заявив, що «для вирішення проблеми безпечного транспортування і відвантаження українського зерна необхідно об'єднати всю Європу і діяти сміливо». Він зазначив, що час ще є до осені, однак наразі потрібно докласти значних зусиль для того, щоби українське зерно потрапило до кінцевого споживача в Африці та в Азії.

«Всі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори», – зазначив за підсумками зустрічі глава МЗС Дмитро Кулеба.

Ще одне важливе питання – це відновлення знищеної російськими військами інфраструктури. Маріо Драгі запевнив, що Європа допоможе з її відновленням. Одначе Україні потрібен свій «план Маршалла». Впевнені, що його з часом погодять і все буде відбудовано. Україна справді розраховує на Європу.