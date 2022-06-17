Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Російські війська за вчора завдали кількох ракетних ударів по Сумщині. Є цивільні жертви
Російські війська за вчора завдали кількох ракетних ударів по Сумщині. Є цивільні жертви
ГоловнаСвіт

Макрон не виключає свого візиту до Росії "за певних умов"

Президент Франції зазначив, що має намір продовжувати контактувати з Путіним.

Макрон не виключає свого візиту до Росії "за певних умов"
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон після своєї поїздки до Києва заявив, що за певного розвитку подій не виключає візиту до Російської Федерації.

Про це він розповів в ефірі телеканалу TF1, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поїздка до Росії зараз потребувала б певних умов, кроків з боку президента Путіна", – сказав Макрон.

При цьому він зазначив, що має намір продовжувати контактувати з російським президентом.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів у Маріїнському палаці офіційну зустріч із Макроном, а також президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і головою уряду Італії Маріо Драгі. До цього іноземні гості побували в Ірпені, де побачили місця руйнувань, які залишили в місті російські окупанти.

Лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції виступили за "негайний" статус кандидата в ЄС для України.

Макрон за підсумками візиту наголосив, що українці можуть розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною.

Детальніше про візит читайте у статті Lb.ua «Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також