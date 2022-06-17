Макрон не виключає свого візиту до Росії "за певних умов"

Президент Франції зазначив, що має намір продовжувати контактувати з Путіним.

Президент Франції Емманюель Макрон після своєї поїздки до Києва заявив, що за певного розвитку подій не виключає візиту до Російської Федерації.

Про це він розповів в ефірі телеканалу TF1, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поїздка до Росії зараз потребувала б певних умов, кроків з боку президента Путіна", – сказав Макрон.

При цьому він зазначив, що має намір продовжувати контактувати з російським президентом.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів у Маріїнському палаці офіційну зустріч із Макроном, а також президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і головою уряду Італії Маріо Драгі. До цього іноземні гості побували в Ірпені, де побачили місця руйнувань, які залишили в місті російські окупанти.

Лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції виступили за "негайний" статус кандидата в ЄС для України.

Макрон за підсумками візиту наголосив, що українці можуть розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною.

Детальніше про візит читайте у статті Lb.ua «Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС.