Держдеп знає про трьох зниклих безвісті в Україні американців

Держдепартамент США заявив, що у нього є інформація про третього американця, який їздив в Україну воювати проти Росії, який “останніми тижнями” був визнаний зниклим безвісти.

Про це повідомляє CNN.

“Є повідомлення про ще одного американця, місцезнаходження якого невідоме. Я не можу говорити про особливості цієї справи. На жаль, ми не знаємо всіх подробиць цієї справи", - сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу.

Він зазначив, що Держдеп підтримує контакти з родинами двох інших громадян США, які зникли в Україні, а також з українською владою та Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ці організації також не можуть підтвердити повідомлення про те, що цих двох громадян було схоплено.

“Ми продовжуємо всіма способами закликати американських громадян не їздити в Україну через супутні небезпеки, які створює агресія Росії”, – сказав Прайс.

Також він зазначив, що США не контактують з Росією щодо зниклих американських громадян, оскільки у них ще немає “достовірних підстав” вважати, що росіяни захопили їх. До того ж Росія не стверджувала, що захопила їх.

Прайс також сказав, що США контактують з “іншими партнерами”, включаючи Великобританію.

Як раніше повідомлялось, вчора два американських добровольці, які воювали в Україні проти російських сил, пропали безвісти. Рідні побоюються, що вони потрапили до полону.