Сьогодні, 16 червня, у столичному Протасовому Яру проїхав траурний кортеж, в якому везли тіло загиблого на війні активіста Романа Ратушного.

Про це повідомило Суспільне.

На місці намалювали мурал "Роман Ратушний Герої не вмирають". Коли приїхала машина з тілом, люди встали на коліно та запалили фаєри.

Фото: Стас Юрченко / Ґрати

"Ми всі зібрались тут, аби вшанувати його пам'ять. Мурал який ми намалювали це найменше що ми можемо зробити у память про нього, і вулицію і парк, які ми хоче перейменувати на його честь — це крихти у порівнянні з тим що він робив. Ми маємо вшановувати його тим, що продовжвувати його справу. Бути такими ж як і він, брати з нього приклад. Це буде найкраще вшанування його. Я знав Романа особисто і я впевнений, що він би сумував, якби ми впали у депресію чи почали сумувати через його загибель. Він би просто хотів аби ми продовжували його справу", - розповів активіст Сергій Нікітін.

Фото: Стас Юрченко / Ґрати

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: Стас Юрченко / Ґрати

Фото: EPA/UPG

Фото: novyny.live

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, активіст, розвідник 93 омбр "Холодний Яр" Роман Ратушний 9 червня загинув в боях під Ізюмом на Харківщині. У лютому 2022 року він вступив до київської териториторіальної оборони, разом з братом брав участь у звільненні Київщини від російських окупантів.

Роман Ратушний був учасником Євромайдану в 2013 році, 30 листопада та 11 грудня його побили беркутівці.

В 2018 році 21-річний Роман очолив ініціативу “Захистимо Протасів Яр” аби недопустити незаконну забудову Протасового Яру - величезної зеленої зони у Києві. Колись, без обговорень з громадою та відповідних документів, частину Протасового Яру передали у приватну власність компанії ТОВ "Дайтона Груп", що належить Генадію Корбану та Олегу Левіну. Компанія хотіла замість парку побудувати багатоповерхівки, але місцева громада не погоджувалась.

В 2019-2020 роках йому погрожували та стежили за ним, Роман був змушений переховуватись.

Навесні 2021 року Роман брав участь в акціях на підтримку Сергія Стерненка, якого на той час суд відправив до СІЗО після обвинувального вироку у справі про викрадення Сергія Щербича. Після акції на Банковій, коли деякі активісти побили двері та вікна в Офісі Президента, Роману вручають підозру в хуліганстві. В суді за Романа клопотали активісти та народні депутати, адвокатка Ратушного Закревська доводила, що доказів слідство не має, але суд все одно призначив йому домашній арешт. Пізніше запобіжний захід скасували, але справу не закрили.