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Одним залпом 6 САУ “Цезар” вразили район перебування більше 15 одиниць озброєння та військової техніки окупантів

Caesar вражає російських загарбників на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту.

Одним залпом 6 САУ “Цезар” вразили район перебування більше 15 одиниць озброєння та військової техніки окупантів
Фото: Скріншот з відео

Одним залпом 6 САУ “Цезар”, отриманих від Франції, накрили район, де противник зосередив більше 15 одиниць озброєння та військової техніки

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Прямим влучанням було вражено самохідну гаубицю 2С-19 “Мста-С” ворога та командно-штабну машину командира батареї”, - повідомили в Угрупованні Об’єднаних сил.

В пресслужбі додали, що українські артилеристи проводять надшвидкий перехід на НАТОвські системи озброєння та їх стандарти. Такий досвід є унікальним для світової практики. 

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу ще шести додаткових самохідних артилерійських установок "Caesar" для українських захисників.

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