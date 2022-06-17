Встановлено ім’я третього американця, який зник безвісти в Україні

Третім американцем, якого Державний департамент США визнав зниклим безвісти в Україні, є ветеран морської піхоти США Грейді Курпасі.

Про це пише CNN з посиланням на його дружину.

Востаннє друзі Курпасі отримали від нього звістку між 23 і 24 квітня.

Курпасі прослужив у Корпусі морської піхоти США 20 років, вийшовши у відставку в листопаді 2021 року.

Він вирішив стати добровольцем, однак спочатку не мав уявлення, що воюватиме на передовій, розповів друг родини Джордж Хіт.

“Він має низку навичок, за допомогою яких може помогти іншим. Він хотів допомогти українському народу, він насправді не планував воювати”, – додав Хіт.

Як раніше повідомлялось, два американських добровольці, які воювали в Україні проти російських сил, пропали безвісти. Рідні побоюються, що вони потрапили до полону.

Держдепартамент США заявив, що у нього є інформація про третього американця, який їздив в Україну воювати проти Росії, який “останніми тижнями” був визнаний зниклим безвісти.