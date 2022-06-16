Італія, Румунія, Франція та Німеччина висловили підтримку нашого руху у Європейський Союз. Усі четверо лідерів – і пан Драґі, і пан Йоханніс, і пан Макрон, пан Шольц – підтримують кандидатство для України.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Звичайно, мають бути виконані всі відповідні процедури, мають долучитись усі країни – члени ЄС. Але на нашій зустрічі сьогодні був зроблений великий крок – крок уперед. Для мене було важливим почути від лідерів й іншу фундаментальну річ – вони погоджуються, що закінчення війни та мир для України мають бути саме такими, як їх бачить Україна. Як бачить їх наш народ”, - розповів президент України.

Він подякував Італії за принципову політичну підтримку, за макрофінансову та оборонну допомогу, Румунії за оборонну допомогу, за сприяння в транзиті наших товарів, зокрема зерна.

“Франція надасть додаткові артилерійські установки Caesar. Це дуже важливо для нашого захисту. Також сьогодні президент Макрон відверто говорив про те, що європейська підтримка України має бути такою, щоб справді відчувалося, що ми разом захищаємо однакові цінності, захищаємо Європу.

Німеччина підтвердила надання засобів протиповітряної оборони для нашої держави й подальшу підтримку”, - повідомив Зеленський.

Він додав, що сьогодні, коли чотири лідери приїхали в Київ, це збіглося з початком повітряної тривоги. Росія створила таке тло, щоб усі чули ці сирени, щоб зробити напружену атмосферу, але ніхто не злякався.

Володимир Зеленський також подякував особисто канцлеру Шольцу за запрошення на зустріч лідерів “Групи семи”, де всі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави. Не шукати шлях до миру – вони не хочуть. Це агресор, він повинен визначитися передусім для себе, що війну треба завершувати.

“Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку і територіальну цілісність”, - запевнив президент.

Він розповів, що сьогодні говорили про підготовку нового санкційного пакету проти Росії, про подолання продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Поновити експорт української агропродукції – життєво необхідно для десятків країн. І є тільки одна причина, чому продовольча криза взагалі стала можливою: у ній винна Росія, і ніхто більше. Всі лідери це вже визнають.

Також лідери країн говорили про відбудову України після війни.

“Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі – ціна знову стрибнула. Росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях.

“Газпром” просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності”, - зазначив Володимир Зеленський.

Він доповів, що сьогодні українська армія бореться в умовах значної кількісної переваги ворога – в техніці, в артилерійських системах. Воювати в таких умовах – це щоденний подвиг. Ми робимо все, щоб дати нашим героям сучасну й потужну зброю.

“Саме завдяки хоробрості українців, українок Європа може створювати цю нову історію свободи і нарешті прибрати на сході Європи «сіру» зону між ЄС і Росією. Україна наблизилася до Євросоюзу найбільше за весь час незалежності”, - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Румунії Клауса Йоганніса та голови уряду Італії Маріо Драгі розповів, що російська агресія проти України – агресія проти всієї обʼєднаної Європи, тож і відповідь має бути обʼєднаною.