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Кияни дотримуватимуться режиму тиші. У столиці заборонили піротехніку та гучну музику

В умовах очікування ракетних ударів гучні звуки негативно впливають на психіку людей.

Кияни дотримуватимуться режиму тиші. У столиці заборонили піротехніку та гучну музику
Фото: КМДА

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив у столиці використання піротехнічних виробів та гучну музику.

Про це КМВА повідомляє у Telegram.

Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші, зокрема заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури. Заборонено користуватися іншими гучномовними установками.

 

У документі зазначається, що в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан жителів Києва.

Нагадаємо, з 8 червня у столиці відкрився Кризовий центр для підтримки людей з гострим стресом унаслідок військового вторгнення Росії до України.

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