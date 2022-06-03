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У Києві запрацює Кризовий центр для підтримки людей із гострим стресом через війну

Терапія, проживання та харчування – безкоштовні.

У Києві запрацює Кризовий центр для підтримки людей із гострим стресом через війну
Фото: КМДА

З 8 червня у столиці відкриють безкоштовний Кризовий центр для допомоги людям із гострим стресом унаслідок військового вторгнення Росії до України.

Про це в Telegram повідомила КМДА.

"8 червня у столиці запрацює Кризовий центр, де допомагатимуть людям із гострими стресовими станами, спричиненими військовою агресією. До Київського міського кризового центру "Соціотерапія" можуть звертатися всі, хто відчуває таку потребу", – йдеться у повідомленні.

У центрі допомагатимуть людям із зон бойових дій, окупації, яких переслідують обсесивні або суїцидальні думки, а також тим, кому складно пережити втрату, хто постраждав від фізичного чи сексуального насильства або був його свідком.

Терапія триватиме чотири тижні, упродовж яких потрібно перебувати у закладі. Курс терапії, харчування та проживання – безкоштовні. Проконсультуватися в клініці можна за телефонами 044-524-89-90, 044-258-68-91, 044-524-44-71, 044-524-34-93.

Нагадаємо, 4 травня у 12 містах України запрацювали 24 бригади соціально-психологічної допомоги людям, що постраждали внаслідок насильства в умовах війни.

До слова, в Україні відкрили десятки проваджень щодо сексуальних злочинів російських військових.

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