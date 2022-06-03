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Київський фунікулер закривається на плановий ремонт

Із початком повномасштабної агресії Росії перед Києвом постало питання функціонування фунікулера як не лише громадського транспорту, але й пам’ятки.

Київський фунікулер закривається на плановий ремонт
Фото: kyivcity.gov.ua

Після завершення робіт з консервації вестибюля київський фунікулер закривається на плановий ремонт.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Із початком повномасштабної агресії Росії перед Києвом постало питання функціонування фунікулера як не лише громадського транспорту, але й пам’ятки. Адже фунікулер має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливо цінним є оздоблення вестибюлів, а саме вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути", - зазначив він.

Поворозник розповів, що питання консервації пам’ятки вдалось вирішити завдяки волонтерам. Вітражі верхньої станції закрили 12 дерев’яними щитами, укріпили їх вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами. Аналогічні роботи провели і на нижній станції.

Загалом захист вітражів тривав більше місяця.

"Зараз, окрім консервації художніх елементів фунікулера, стоїть питання планового щорічного ремонту, який повинен проходити підйомник. Тому зараз фунікулер закриється на плановий ремонт, щоб за першої нагоди відкрити двері для відвідувачів", - додав Поворозник.

Нагадаємо, ремонтні роботи проводяться щороку влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день – це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

Київський фунікулер – фунікулерна система, що з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій. Урочисте відкриття фунікулера відбулося 7 травня 1906 року. Спочатку він називався Михайлівським механічним підйомом і з’єднував верхню терасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер було реконструйовано, лінію продовжено ще на тридцять вісім метрів до вулиці Петра Сагайдачного.

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