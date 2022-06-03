На Луганщині тривають бої в Сєвєродонецьку, окупанти завдалили удару по Мирній Долині.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини, зокрема, чотири автомобілі.

16 будинків зруйновано в Гірському, шість – у Золотому, ще три – у Тошківці.

Учора зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку.

Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових у районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.

Крім того, у районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

За минулу добу відбито п’ять атак окупантів, знищено п’ять танків, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини.

Підрозділи протиповітряної оборони було збили три БПлА типу «Орлан-10».

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Нагадаємо, як повідомили в Генштабі ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Тривають бої в центральній частині Сєверодонецька.