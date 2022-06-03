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Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдат та техніки

"Особовий склад противника деморалізований".

Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдат та техніки

Для утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на вірогідні напрямки висування підрозділів українського війська.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.

 

“Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації.  Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях”, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено п’ять танків, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони було збили три безпілотники типу “Орлан-10”. На інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.

Нагадаємо, станом на 2 червня Збройні сили України знищили близько 30 850 російських військових, 1 363 танки та 210 літаків.

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