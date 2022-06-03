Збитки, завдані довкіллю України через війну, вже перевищують 200 млрд грн

Станом на сьогодні сума збитків навколишньому середовищу України, завданих нападу Росії, перевищує 200 млрд грн.

Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець, пише interfax.com.ua.

“Ми постійно збираємо інформацію. Всі ті кейси, які зафіксовані, щодня додаються до мобільного додатку “Екозагроза”, до якого може долучитися кожен. На сьогодні ця цифра вже перевищила 200 млрд грн. І ми продовжуємо фіксувати ці збитки”, – сказав він журналістам на майданчику ЧАЕС під час відвідування істам на майданчику ЧАЕС під час відвідування Зони відчуження.

Він зазначив, що не всі збитки довкілля можна оцінити у грошах.

“Є такі екосистеми, які, мабуть, не відновляться ніколи або на це знадобиться сотні років. Якщо йдеться про згоріле дерево, яке росло 50-100 років, або випалені гектари цінних територій. І жодних коштів їх не відновлять”, – пояснив міністр. .

Щодо самої ЧАЕС та Зони відчуження, то, за його словами, загальна сума збитків, завданих російськими загарбниками за період окупації, вже досягла 2 млрд грн.

На його думку, ця сума буде значно вищою після остаточної роботи з виявлення фактів пошкоджень.

“Робота ще триває. Упевнений, що найближчим часом остаточна сума буде розрахована для того, щоб покласти її у загальний кошик збитків та заявити про них, щоб відшкодувати”, – наголосив він, зазначивши, що на міжнародному рівні буде знайдено відповідний механізм відшкодування.

Він також акцентував, що Росія має, зокрема, компенсувати і моральні збитки працівникам ЧАЕС – “тримати понад 30 діб без ротації, це травма, за яку Росія має заплатити відповідну ціну”.

Збитки, завдані навколишньому середовищу України черезвійну, вже перевищують 200 млрд грн

Станом на сьогодні сума збитків навколишньому середовищуУкраїни, завданих нападу Росії, перевищує 200 млрд грн.

Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища таприродних ресурсів Руслан Стрілець, пише .

“Мипостійно збираємо інформацію. Всі ті кейси, які зафіксовані, щодня додаються домобільного додатку “Екозагроза”, до якого може долучитисякожен. На сьогодні ця цифра вже перевищила 200 млрд грн. І ми продовжуємофіксувати ці збитки”, –сказав він журналістам на майданчику ЧАЕС під час відвідування зони відчуження.

Він зазначив, що не всі збитки довкілля можна оцінити угрошах.

“Єтакі екосистеми, які, мабуть, не відновляться ніколи або на це знадобитьсясотні років. Якщо йдеться про згоріле дерево, яке росло 50-100 років, або випаленігектари цінних територій. І жодних коштів їх не відновлять”, – пояснив міністр. .

Щодо самої ЧАЕС та зони відчуження, то, за його словами,загальна сума збитків, завданих російськими загарбниками за період окупації,вже досягла 2 млрд грн.

На його думку, ця сума буде значно вищою після остаточноїроботи з виявлення фактів пошкоджень.

“Роботаще триває. Упевнений, що найближчим часом остаточна сума буде розрахована длятого, щоб покласти її у загальний кошик збитків та заявити про них, щобвідшкодувати”, –наголосив він, зазначивши, що на міжнародному рівні буде знайдено відповідниймеханізм відшкодування.

Він також акцентував, що Росія має, зокрема, компенсувати іморальні збитки працівникам ЧАЕС – “тримати понад 30 діб без ротації, це травма, за яку Росія маєзаплатити відповідну ціну”.

Нагадаємо, дії окупантів на Каховській гідроелектростанції можуть призвести до екологічної катастрофи.